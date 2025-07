Nincs több kétség, csak bizonyíték: Borsod éghajlata megegyezik Madagaszkár klímájával! (fotók, videó!)

Dísznövényként kedvelt tulajdonsága, hogy jól viseli a szárazságot és a tápanyagszegény talajt. Népszerű szubtrópusi kertekben, ahol a hőmérséklet nem esik 5-7 °C alá, mérsékelt égöv alatt pedig meleg évszaki virágágyásokban, például a borsodi panelek erkélyládájában. Hosszú ideig virágzik, trópusi körülmények között egész évben, meleg mérsékelt égöv alatt tavasztól késő őszig. Kifejezetten a napos helyeket, jó vízelvezetésű talajt kedveli.

Veszélyeztetett fajról van szó, őshazájában elsősorban az irtásos-égetéses földművelés miatt csökkent a termőterülete. A világ más részein azonban széles körben termesztik, sok szubtrópusi és trópusi területen meg is honosodott a vinka. Rózsás meténg néven is ismert dísznövény ez, amit gyógyászati célokra is használnak. Imádja a perzselő napot és köszöni szépen, nem kér gyakran vizet így az Avas lakótelep közkedvelt növénye lett.

