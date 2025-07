Ezt a cikket borsodi nyelvjárásban írtuk – Te érted, miről van szó?

Alsókalonka, 2025. július 24. Ezen a helyen a látogatók nemcsak szelfizhetnek a jószágokkal, a kucukkal de megtapasztalhatják, milyen az igazi falusi élet – dumóval, csuporral, meg minden, ízig-vérig borsodi hozzávalóval.

Egyre több gyüttment választja idén nyáron Borsodot, és nem véletlen: Alsókalonkán olyan turisztikai attrakcióval rukkoltak elő, amitől még a fővárosi is kettőt csippant a szeme sarkával. A falu közepén nyílt meg a Kecsketúra és Makukakóstoló Élménypark, ahol a látogatók nemcsak szelfizhetnek a jószágokkal, hanem megtapasztalhatják, milyen az igazi falusi élet – dumóval, csuporral, és más borsodi jóságokkal.



„Gyá, ez nagyon adja magát!” – kiáltotta egy budapesti fiatal, mikor először látott életében tyúkot élőben. A vendégek a park területén szedhetnek büszkét is, amit a helyiek lekvárnak főznek be.

A német turisták még a csigalevest is megkóstolták – azt hitték, valami francia specialitás!

– mesélte nevetve Manci néni, aki szerint zokszó nélkül dolgozik mindenki a faluban, hogy a vendégek jól érezzék magukat és ne kelljen a munkanélküli központtól függeni.