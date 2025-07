Testközelből mutatjuk milyen, amikor felvettek álmaid egyetemére!

Viktor édesanyja is beavatott minket abba, hogy szülőként milyen érzések kavarogtak benne, amikor fia a megjelenés után szinte azonnal átküldte neki az eredményt, mert nem lehetett ott a Csengey-kertben. Kata megkönnyezte a pillanatot, de ezek a büszkeség és boldogság könnyei voltak. Bár fia kalkulálgatott az előző évek ponthatárait figyelembe véve és volt okuk az optimizmusra ezek alapján, a tényleges megkönnyebbülés mégiscsak akkor érkezett, amikor feketén-fehéren megjelentek a kijelzőn az adatok. Ezt a megkönnyebbülést és örömöt látta Viktor arcán akkor is, amikor az este folyamán kicsit később már személyesen is volt lehetősége megölelni gyermekét.

Az édesanya számára leírhatatlan érzés, hogy a fia a közelben marad, mert ahogy fogalmaz – még nem állok készen az elszakadásra -.

A Gépészmérnöki kar első helyen szerepelt Jakab Viktor jelentkezési lapján és bár konkrét jövőképe még nincs, az egész család biztos abban, hogy az itt szerzett tudással és tapasztalattal később bárhol el lehet helyezkedni majd.