Így kirándulj kis pénzből nagyot Borsodban, ezeket a tuti tippeket nem minden családos ismeri

A nyári szünet közepén sok szülő fejében ugyanaz a kérdés motoszkál: hogyan lehetne kimozdulni a gyerekekkel úgy, hogy ne kerüljön vagyonokba, ne kelljen több órát utazni, és mindenki élvezze is? Jó hírünk van: Borsod területén is számos olyan kirándulóhely található, ami megfelel ezeknek a feltételeknek. Összegyűjtöttünk öt olyan úti célt, ahol a természet, a kaland és a családi élmények garantáltak – miközben a pénztárcád is fellélegezhet.

Borsod kiaknázatlan kincsei élménydús nyári programot kínálnak a nagycsaládosoknak is. Forrás: Facebook

1. Szeleta Park és Lillafüredi kisvasút

Lillafüred már önmagában is klasszikus úti cél, de a két évvel ezelőtt megnyílt Szeleta Park Látogatóközpont új színt vitt a kínálatba. A gyerekek interaktív módon ismerkedhetnek meg az ősember világával, közben a környező erdő tanösvényei is felfedezésre várnak. Miskolcról kisvasúttal is megközelíthető – ami önmagában élmény a kicsiknek.