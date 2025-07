Világversenyt nyertek Kínában a bodrogkeresztúri iskolások!

RIA-RIA-HUNGÁRIA – ezzel a felkiáltással ünnepelt a bodrogkeresztúri diákok robotika csapata magyar idő szerint július 27-én, miután a hongkongi FIRST LEGO League Championship világversenyen megszerezte az aranyérmet. A Keresztúri Ninjagók minden területen kimagaslóan teljesítettek: a robotfutamok során hibátlan programozási és tervezési megoldásokat mutattak be, innovációs projektjük pedig a nemzetközi zsűri elismerését is kivívta. Az óriási sikerről a Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola közösségi oldalán számoltak be.

A bodrogkeresztúri diákok robotika csapata megismerte Hongkong látványosságait.

Forrás: Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola

A bodrogkeresztúri diákok robotika csapata élményekkel telve tér haza

A verseny első napján a gyerekek bemutatkoztak a megnyitón, ahol több hongkongi technológiai és ipari vezető is ellátogatott a standjukhoz. A csapat tagjai röviden ismertették projektjüket, sőt magyarul is megtanították köszönni a vendégeket. A megfeszített versenyprogram után a gyerekek jutalmul Hongkong látványosságaiban gyönyörködhettek: emeletes busszal járták be a várost, meglátogatták Bruce Lee szobrát, hajókáztak a Viktória-kikötőben és belekóstoltak az ázsiai nagyváros pezsgő életébe.