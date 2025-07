Bezár Miskolc népszerű belvárosi közösségi tere

A Holdam Egyesület hivatalos közleményben tudatta, hogy az évek alatt sokak számára otthont és közösséget jelentő ÚjHold Közösségi Tér bezár. A belváros egyik különleges, nőközpontú helyszíne ezzel megszűnik, ám a Holdam Egyesület nem adja fel küldetését, csak más keretek között folytatja tovább a munkát.

2025 szeptemberétől bezár az ÚjHold Közösségi Tér Miskolc belvárosában.

Fotó: Takács József

Az ÚjHold bezár, de a Holdam tovább él

A női lét méltó megélését segítő programok, rendezvények és szakmai együttműködések folytatódnak egy másik helyszínen. A döntés mögött ugyanis nem az elhivatottság hiánya, hanem a fenntartás anyagi nehézségei állnak.

A hely magunk mögött hagyása természetesen nem a véget jelenti, amit nem tudunk tovább

– fogalmaztak a közösségi oldalukon közzétett bejegyzésben. A Holdam Egyesület eddig is és ezután is teljes mértékben önkéntes munkával végzi tevékenységét. Elsődleges céljuk továbbra is a női lét teljes, méltó megélésének támogatása minden életszakaszban.

Mi az, amit nem cipelünk tovább magunkkal? Az ÚjHold Közösségi Tér fenntartását és az ehhez szükséges anyagi feltételek megteremtését.

Csak a közösségi tér fenntartását nem vállalják tovább, a Holdam Egyesület új helyszínen működik.

Fotó: Takács József

A népszerű programjaikat életben tartják

Bár a közösségi tér fizikai formában megszűnik, számos, hagyománnyá vált program és tevékenység továbbra is életben marad. Az egyesület ígéri, hogy továbbra is megszervezi a nagyobb rendezvényeket, mint a Születés Hete vagy a Vörös Sátor Fesztivál. Emellett maradnak a nyílt és zártkörű klubok, önsegítő körök, műhelymunkák, női körök, kerekasztal-beszélgetések, és minden olyan csoportos foglalkozás, amely eddig is a közösségi tér szellemiségét hordozta. A szakmai együttműködések is folytatódnak. A Holdam Egyesület aktív kapcsolatot ápol miskolci és környékbeli szakemberekkel, akikkel közösen tréningeket, programokat szerveznek. Kiemelt figyelmet fordítanak azokra a helyi szakemberekre, akik a nőket és családokat segítik mindennapi munkájukkal.

Új helyen találtak otthonra

Új állandó helyszínük az Újgyőri főtér közelében található Tündérudvar Családi Bölcsőde, ahol már egy éve otthonra leltek.

Köszönjük a bölcsi vezetőinek és dolgozóinak, hogy igent mondtak ránk, az egyesületünkre és az együttműködésre. A tőlük kapott segítséget igyekszünk meghálálni.

A jövőben is nyitottak a meghívásokra – baba-mama klubokba, szakmai fórumokra –, ahogy tették korábban is.