Megszüntetik ezt a bérletet Miskolcon. Érintett lehet?

Eddig érvényes a szolidaritási bérlet

Augusztus elsejétől fog megszűnni a szolidaritási bérlet, amely eddig díjmentes utazási lehetőséget biztostott az Ukrajnából érkezett menekültek számára a helyi járatokon. A júliusi hónapra érvényes bérlet 2025. augusztus 5-éig jogosít fel utazásra – írja az mvkzrt.hu

Bár a kedvezmény alapjául szolgáló kormányrendelet korábban hatályát vesztette, az MVK Zrt. – a városvezetés döntése alapján – továbbra is biztosította ezt az utazási lehetőséget a menedékesek számára. Most azonban, az országos szabályozáshoz igazodva, a kedvezmény a miskolci helyi közlekedésben is megszűnik. A helyközi közlekedésben ugyanakkor a 38/2024. (II. 29.) kormányrendelet által meghatározott jegykedvezmény továbbra is érvényben marad – olvasható az MVK Zrt. weboldalán.