Ettől zúzódik a vese és szakad a lép – megéri kockáztatni?

A napokban már beszámoltunk róla, hogy az Országos Mentőszolgálat is figyelmeztetést tett közzé a drámaian megugrott elektromos rollerbalesetek miatt, és a vármegyei rendőr-főkapitányság is videós poszt-sorozatban igyekszik felhívni a figyelmet ennek a közlekedési eszköznek a veszélyeire. Most a gyerekkórház posztját is megosztották egy sérült gyermek fotójával aki baleset áldozata lett. Korábbi cikkünkben olvashat az ügyről részletesebben.

A baleset sokaknak elkerülhetetlen ha felszállnak erre az eszközre Forrás: Vatera