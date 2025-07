Tízen meghaltak, mert szembe jöttek velük az autópályán

Halálos baleset az M6-oson

Nemrég történt a szörnyű baleset az M6-os autópályán Baranya vármegyében.

Itt is tévesztésből fakadt a probléma, a vétkes sofőr szembehajtott a forgalommal és bár többen is szerencsésen el tudták kerülni, valamint értesítették a rendőrséget, mire kiértek, addigra sajnos már bekövetkezett a tragédia. Frontálisan ütközött két autó, aminek következtében mindkét sofőr életét vesztette.

A miskolci szakoktató tanácsa ilyen helyzetekre

Ha szembe jönnek velünk az autópályán, nehéz dolgunk van, ugyanis nem tudjuk, hogy a másik sofőr mit fog csinálni. A veszély oka az, hogy egyik autós sem tudja, melyik sávban kerülje ki a másikat. Mindenféleképp lassítsunk és inkább tartsunk jobbra, feltételezve, hogy a másik autós is így tesz

– mondta Bencze Csaba, a Bencze Autósiskola tulajdonosa.

Vármegyénkben is történtek hasonló esetek. Például májusban, amikor az M30-as autópályán egy kamionos – a szabályos és egyértelmű jelzések ellenére – áttörte a terelést, és tíz kilométeren keresztül a forgalommal szemben közlekedett. Egy többsávos táblán is áthajtott, hogy átverekedje magát a menetiránnyal ellentétes oldalra. Januárban az arnóti körforgalomban hajtott a forgalommal szemben egy autós, 2023-ban pedig arról számolt be a boon.hu, hogy az encsi lehajtónál az M30-as autópályára hajtott fel kocsijával egy férfi, majd több mint 10 kilométert közlekedett szemben a forgalommal Garadna csomópontig.