Őskori leletek földjén, páratlan panorámával vár mindenkit Borsod legújabb kilátója - képek, videó

A Bábony-kilátóhoz vezető ösvény nemcsak a természetbe kalauzolja a látogatót. Bemutatja Sajóbábony történetét, földrajzi sajátosságait, a környék növény- és állatvilágát, valamint a terület régészeti kincseit is. A Méhész-tető ugyanis nemcsak természeti látványosság, hanem kulturális és történelmi helyszín is, hiszen a dombtetőn több tízezer éves őskori leletek kerültek elő, amelyek a Herman Ottó Múzeum régészeinek munkáját dicsérik. A kilátóba a helyiek és a város önkormányzata összefogással egy panorámatávcsövet is vásárolt, így a látogatók még részletgazdagabban kémlelhetik a körülölelő tájat.

A Bábony-kilátóból álomszép panoráma tárul a látogatók elé

Fotó: Vajda János

A fejlesztés a TOP Plusz program keretében, 63,5 millió forint európai uniós támogatásból épült.

A Bábony-kilátó nem csak a múltat őrzi, a jövőt is építi

Egy olyan fejlesztés valósult meg, amely a turizmuson túl a közösséget is erősíti. A Bábony-kilátó az ország egyik legszebb pontján épült fel, páratlan természeti környezetben. Innen északra a Magas-Tátra csúcsai, délkeletre a világörökség része, Tokaj-Hegyalja, nyugatra pedig a Bükk hegység tárul elénk

– méltatta a hely szépségét az ünnepélyes átadón Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A tanösvényen megismerhetjük a település történetét, földrajzi sajátosságait, a környék élővilágát, és betekintést nyerhetünk a közeli régészeti feltárások világába, ahol több tízezer éves őskori leletek kerültek elő. Ez a hely nemcsak a múltat őrzi, hanem a jövőt is építi.

Egy kilátó szélesíti a horizontot

A kormányszóvivő kiemelte, hogy a turizmus ma Magyarország egyik húzóágazata, több mint 400 ezer családnak biztosít megélhetést. 2025 májusában 1,7 millió vendég érkezett hazánkba, 3,5 százalékkal többen, mint tavaly ilyenkor. A kormány célja, hogy a jövőben is erősítse a turizmust, ezért ősszel új, kedvezményes turisztikai hitelkonstrukciók indulnak.