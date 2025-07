Milyen lenne az avasi templom, „ha nem jön a török”?

„Ha valami több száz év után lesz helyreállítva, fogalmilag sem lesz 'eredeti', nem beszélve az anyagok, technológiák, mesterségbeli tudás változásairól. Az avasi templom esetén szerintem az a mondanivaló, hogy ez az 'imaház' nem teremtemplomnak épült, hanem a rombolások hatására azzá vált. Térszerkezete mutatja a torony helyét és a falai is állnak a tetőig. Számomra döbbenetes, hogy évszázadok során nem merült föl a meglévő szerkezetekre történő vissza/továbbépítés szándéka... A torony épületen belüli falai ma is állnak, így azokhoz igazítva készült 125 éve a rekonstrukciós javaslat. Kifejezetten arról szól a történeti 'visszaemlékezés', hogy egy karcsú torony volt az 'eredeti' is. Az építész és az építészeti bizottság számos változatot 'küzdöttek végig' öt éven keresztül, az összes változat közül ez a legvaskosabb. A mi szemünk már a későromán zömök támpillérek (mind a templomon, mind a haranglábon) arányait szokta meg és vetíti rá az összképre, ezért érezzük első pillantásra kissé idegennek a megoldást. Ha bármikor napirendre kerülne egy ilyen újjáépítés, nyilvánvaló, hogy további elemzőmunkára és építészeti változatok sokaságára lenne szükség egy (majdnem) mindenkinek tetsző megoldás megvalósításához. Pillanatnyilag azt tartom fontosnak, hogy ilyen és ehhez hasonló értékeink minél szélesebb körben ismertté váljanak. Miskolc nemcsak a természeti környezetére, de a távoli múltjára és ahhoz kapcsolódó építészeti-művészeti kincseire is büszke lehet, melyeket érdemes felkutatni-felmutatni, legalább ápolni kell, amit lehet valamilyen szinten újjávarázsolni.”