Ezek az üzletek már az Avashoz nőttek, ők most a városrész legnagyobb veteránjai – fotókkal, videóval

Ez a fagyi nem csak az Avas kedvence

Mezeyék fagylaltozóját a szülők nyitották meg 1984-ben, az utóbbi nyolc évben már lányuk, Andrea vezeti a vállalkozást. 41 éve élvezhetjük a kézműves fagylalt miden cseppjét, zamatát. Aki valaha vásárolt nála pár gombóccal, az pontosan tudja, miről beszélünk.

Mezey Andrea elmondta, hogy ők még most is valódi alapanyagokból dolgoznak családi receptúra alapján, így a citromfagyi citromból, a málna málnából készül, és a fagylaltot helyben főzik. Ami még ennél is csábítóbb, az ár, amit tudatosan igyekeznek lent tartani, amíg csak lehet. Jelenleg 450 forint egy gombóc, és nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy sokan ide járnak más városokból is fagyiért, és ha már betérnek, feltankolnak az istenien finom és makulátlan minőségű cukrászsüteményekből is.

A Mezey család vállalkozása annak idején, a 80-as években a téli hónapokban a melegszendvicsekről, hot dogról, gofriról szólt, talán ez az egyetlen változás az Avas városközpontban található kis házban, most a cukrászsütemények a fő profil a fagylalt mellett. A tulajdonos elégedett a bolttal, büszke a minőségre, az árakra és leginkább a vevőkörre, amit 41 éve töretlenül magukénak mondhatnak. A megható pillanatok egyike az, amikor gyermekkel érkezik a vásárló azért, hogy megmutassa, „anya is itt fagyizott, amikor annyi idős volt, mint te.”

Fodrászszövetkezet 1993 óta

A nagy túlélők. Elképesztő csak belegondolni is, hogy mikor volt az az idő, amikor a Szentgyörgy úton (régen Engels utca) található szolgáltatóházba jártunk hajat vágatni, daueroltatni, ahol a régi nagy fodrász szövetkezet üzemelt. 1993-ban aztán kiszerveződtek a fodrászok vállalkozásokba, de a szövetkezet mini verziója megtartott néhányukat a főút túloldalán, egy tízemeletes bérház alagsorában kialakított üzlethelyiségben.