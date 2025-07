Ilyen volt és most meglesheti milyen lett a nyitásra kész avasi munkásszálló! - fotók+ videó!

Az Avas városrészen közösségi szálláshelyre is lenne igény

Az üzemeltetési vezetőtőt megtudtuk, hogy a gazdaság és a régiós munkaerőpiac visszaesése rájuk is hatással van, mert amikor elkezdték ezt a beruházást más ígéreteket kaptak, mint a jelenlegi helyzet. Folyamatosan csökken a munkavállalók száma, ezért nem érdemes hosszú távú szerződéseket kötniük. Ugyanakkor felmerült már annak a lehetősége is, ha munkások nem lesznek, akik „belaknák” az épületet, a cég nyitna a közösségi szálláshelyként való üzemeltetésre is, bár ez sok módosítást és engedély beszerzést igényel, valamint a pályázati felügyelő szerv ámenje is kell ahhoz, hogy ebbe az irányba nyissanak.