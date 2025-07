Eltűnt az üvegkupola, amit sokan imádtak. Mivé lesz a régi autószalon? (fotókkal, videóval)

Még csak a bontásnál tartanak

Most, több mint fél év múltán újra a helyszínen jártunk. Láttuk, hogy az üvegkupola eltűnt – már lebontották – és a nyílászárókat is kiszedték. Kábelezés is folyik, talán a villanyt vezetik be? Ott jártunkkor épp üres volt a terület, nem voltak munkások, így újra a környéken érdeklődtünk. Azt sikerült kideríteni, hogy egy légtechnikával foglalkozó cég újítja fel az épületet, most még a bontásnál járnak. Kíváncsiak várjuk a fejleményeket.