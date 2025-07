Vizet engednek a tájba a Bodrogközben is!

Ahogy arról korábban már beszámoltuk, ökológiai katasztrófát akadályoztak meg Zemplénben. Az aszály negatív következményeinek mérséklésére átemelő szivattyúk üzembe helyezésével fel tudják tölteni az üresen álló vagy kiszáradóban lévő holtágakat, tavakat, csatornákat, ezzel maximális vízkészletet biztosítva mindazoknak, akik öntözni szeretnének, valamint ezzel szolgáltatni a vizet a tájba, a tájnak.

Bodrogközen is dolgoznak az átemelő szivattyúk

Forrás: Facebook/Bánné dr. Gál Boglárka

Bánné dr. Gál Bolgárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke, választókerületi elnök most a közösségi oldalán számolt be róla, hogy a Bodrogzugban is hasonló módon dolgoznak a szivattyúk.

Ennyi vizet mozgatnak az átemelő szivattyúk

„Itt a Bodrogközben, Bodrogzugban is folyamatos a holtágak, csatornák vízpótlása. A Pácini-Karcsa és Karcsai Karcsa, a Holt-Bodrog vízpótlására közel 400 ezer köbméter vizet szivattyúznak át a vízügyi szakemberek, hogy ezzel is segítsék az aszály elleni küzdelmet, a bajba jutott tógazdaságokat, halas- és horgásztavakat üzemeltető vállalkozásokat. Országszerte ezer vízügyi szakember dolgozik, és már 180-200 millió köbméter vizet emeltek át a felszíni vízfolyásokból, hogy visszajuttassák a tájba! Hajrá magyar gazdák.” - írta közösségi oldalán Bánné dr. Gál Boglárka.