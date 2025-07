Belenyúlt a szupercella a borsodi aratásba, a nagy vihar után szinte az összes gép megállt

– Három hete kezdődött, mára be is fejeződött az őszi árpa betakarítása. A búza aratása bő két hete indult megyénkben, az első héten még kicsit túl meleg is volt az idő, de jól haladtak a munkák, hanem aztán jött a múlt hétfői vihar – idézte fel a közelmúltban történteket a Boon.hu által megkérdezett agrárkamarai elnök. Taskó József elmondta, a vihar óta eltelt napokban jórészt álltak a mezőgazdasági gépek, mert bár maga a vihar nem okozott számottevő kárt a kalászosoknál, az eső folyamatos fenyegetése hátráltatta a munkát. Maga az eső mint csapadékvíz egyébként kedvezően hatott a földeken. – Láttam én magam is, hogy valamelyest romlott az esős idő folytán a búza minősége, tegnap mérték az ázott búzát, de nem tragikus a helyzet.