Anna-bálon táncoltak, és kiderült az is, ki lett a bál szépe

Hagyományosan nyitótánccal kezdődött az est

Köszöntő beszédével nyitotta meg az estét Gergely Józsefné Ilike, a Miskolci Dallamok Szárnyán Művészeti Klub elnöke, majd nyitótánc és nyitó ének indította útjára a varázslatot a 18 órai kezdés után.

Egyetlen dolog van, ami elszomorít. Már harmadik éve tartjuk itt az Anna-bált, de most nem mertük kintre szervezni a szélsőséges időjárástól félve. Ezért volt most bent a bálteremben, ami azért szintén nagyon szép

– mondta Gergely Józsefné Ilike.

A rendezvényre egyébként körülbelül 70 fő érkezett, akik mind csodálatosan érezték magukat.

Az Anna-bál szépe

Az ünnepélyes megnyitó után megválasztották az Anna-bál szépét is, udvarhölgyeivel együtt.

A versenyzők felvonulását követően egy három tagú zsűri döntötte el, ki volt a legszebb. A zsűri tagjai többek között a kisugárzás és az öltözék alapján szavazta meg a nyertes személyét.

Az Anna-bál eredete

Az első Anna-bált éppen kétszáz éve, 1825. július 26-án tartották Balatonfüreden, a Horváth-házban, Szentgyörgyi Horváth Fülöp János fogadójában a házigazda leányának tiszteletére. Ezt követően több fürdővárosban, településen is rendeztek Anna-naphoz kapcsolódóan Anna-bál elnevezéssel társasági eseményt. A 20. század elejétől Miskolctapolca híres gyógyvizének köszönhetően az északkeleti régió pezsgő társasági életének központja volt. A bálozás ötlete 1923-ban az Anna Szálló építésének apropóján született meg. Már a névadás is utalt arra, hogy az Anna-báloknak fontos szerepet szántak. A tapolcai Anna-bál nem Balatonfüred másolása volt Észak-Magyarországon, hanem a hely hangulata, az itt élők igénye szülte. A háború, majd az azt követő évek, az állami cégek, vállalatok munkastílusa megváltoztatta a bálozás korábbi szokásait, hangulatát. Az 1960-as évek végén, 1970-es évek elején megszűntek a bálok, 1990-ben pedig megszűnt, majd eltűnt az Anna Szálló is, számolt be az Anna-bálok történetéről korábban a boon portál és lapunk, az Észak-Magyarország is.