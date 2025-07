Ezért nem bérelnek már lakást a miskolci egyetemisták, teljesen másban gondolkodnak

A 2025-ös általános felvételi eljárásban 3359 jelentkező nyert felvételt a Miskolci Egyetemre. Bár ebben a létszámban benne vannak a levelező tagozatos hallgatók és a miskolciak, illetve környékbeliek is, így is sokan kezdhetik meg hétköznapjaikat Miskolcon. Akinek nem jut kollégiumi férőhely, vagy nem szeretne ott lakni, az most kezdi a klasszikus egyetemi sportot, aminek neve albérletvadászat Miskolcon.

Lakást bérelni vagy lakást venni az egyetemista gyereknek? Ez itt a kérdés! Fotó: MZSP

Miskolcon nem robbantak az albérletárak

Szőke Szabolcs, a Duna House miskolci irodájának vezetője szerint idén nincs érezhető drágulás.

Miskolcon az egyetemi ponthatárok kihirdetése után nem jellemző jelentős áremelkedés. A kínálat viszont szélesedett, több régi, hónapok óta piacon lévő albérlet most újra felkerült, mert a kereslet nőtt.

És hogy mennyibe kerül egy albérlet Miskolcon? A legnépszerűbb ingatlanportálokon és a Facebook Marketplace-en átlagosan 120–130 ezer forint körül alakul egy kiadó lakás havi bérleti díja – rezsi nélkül. Az egyszobás garzonokat 110 ezer forint körül hirdetik, míg egy kétszobás, bútorozott, jó állapotú lakás ára 130–150 ezer forint között mozog. A frissen felújított, gépesített, modern lakásokért pedig 160–170 ezer forintot is elkérhetnek havonta. Néhány héttel ezelőtt részletesen is megnéztük, hogy melyik városrészben mennyiért kínálnak albérletet a vármegyeszékhelyen.