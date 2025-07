Ez a 200 forintos több mint 200 ezer forintot érhet!

Van a 200 forintos érmének egy különleges változata, amelyet virágmotívum díszít, és a „MINTA” felirat is jól látható rajta. Ez az érme soha nem került forgalomba, ez adja az értékét.

Így néz ki a különleges 200 forintos érme.

Forrás: Vatera

Miért ilyen különleges ez a 200 forintos?

2009-ben, amikor újra bevezették a kétszázas érmét a bankjegy helyett, a Magyar Pénzverő Zrt. tesztelési céllal egy különleges szettet állított össze. Ez az úgynevezett „Tervektől a megvalósulásig” elnevezésű csomag öt különféle érme próbaverzióját tartalmazta, köztük a virágmintás 200 forintos tesztveretet is. Az egész kiadványból mindössze 500 példány készült díszcsomagolásban.

A tesztérme egyik legszembetűnőbb sajátossága a szokatlan hátlap: a megszokott motívum helyett egy stilizált virágminta szerepel rajta, alatta vagy mellette pedig ott áll a „MINTA” felirat. Ez az egyedi megjelenés és a limitált példányszám teszi igazán értékessé a gyűjtők szemében.

Valóban százezreket érhet?

A gyűjtői piacon ezek a díszcsomagolt szettek már korábban is borsos áron cseréltek gazdát. Az egyik aukción 210 200 forintért kelt el egy ilyen csomag, más esetekben 165 600 forintért vitték el. Fix áron pedig akár 225 ezer forintos ajánlatok is előfordultak. Ennél is meglepőbb, hogy időnként önállóan is felbukkan a virágmintás érme, például numizmatikai Facebook-csoportokban vagy gyűjtői oldalakon, és ezek ára akár a 400 ezer forintot is elérheti. Jelenleg a Vaterán fut egy hirdetés, az érme nem verdefényes, így is 255 ezer forintért találhat gazdát.

Hogyan ismerhetjük fel?

Ezek az érmék hivatalosan nincsenek forgalomban, így ha mégis találkoznánk egy példánnyal, az már önmagában különleges eset. A valódi tesztvereteken minden esetben szerepel a „MINTA” felirat, és jól láthatóan eltér a megszokott 200 forintos hátlap dizájnjától. Ha ilyet találunk, érdemes szakértővel megvizsgáltatni, hiszen az értékét leginkább az állapot és a hitelesség határozza meg. Ha érdekli ez a különleges kétszázas közelebbről, nézze meg a cikk végén található videót.

Rejtett kincs a pénztárcánkban?

Bár kicsi az esély, hogy forgalomban lenne egy eredeti példány, gyűjtők között időnként mégis felbukkan egy-egy ilyen darab. Aki figyelmes, és ismeri a részleteket, akár önálló érmeként is beszerezheti ezt a ritkaságot. Mivel a magyar pénztörténet egyik különleges korszakát idézi, ez az érme nemcsak értéket, de történelmet is hordoz. Van azonban olyan érme, amely hivatalos fizetőeszköz, mégis sokkal többet ér a névértékénél. Ha kíváncsi ezekre, olvassa el numizmatikával kapcsolatos cikkeinket.