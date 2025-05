Mindenki csinálja, pedig rég betiltották: belerokkansz, úgy megbüntethetnek ezért a kerti munkáért

A tavasz kezdetén kerül leginkább előtérbe a kérdés, mit kezdjünk a zöldhulladékkal, ami felgyülemlett a kerti munkák során a jó időben. Ilyenkor jönnek a szomszéd viták is, hogy most szabad, vagy nem szabad, ha szabad akkor mikor stb… Ennek kapcsán hoztuk hát el most az igazságot.

A zöldhulladék égetése tilos