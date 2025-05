Már csak nevetni tudnak a miskolciak a villamosbaleseteken

Nem is könnyű lassan összegyűjteni minden hasonló esetet az előző évtizedekből. Mint emlékezetes, pár évente „rendszeresen” lelöki például a Centrum-sarkon a sínről a szerelvényt valami figyelmetlen autós, neki a Bató-háznak... Az meg egyenesen „mindennapossá vált” mostanában, hogy valahol összekoccan egy óvatlanul balra kanyarodó a fehér-zöld tömegközlekedési eszközök valamelyikével, amelyik épp nem tudott „elkanyarodni” előle. Történik ez többek között igen gyakran a Kilián lakótelep hírhedt csomópontjában, de szinte akárhol máshol is a főutca vonalában, azaz a sínek mentén. A villamosbalesetek ma már nem jelentenek szenzációt az online médiában – ellenben humorforrást annál inkább. A laikus közvélemény megszólalói alighanem így, humorral igyekeznek felülemelkedni az össznépi tehetetlenségen, ami az egyre aggasztóbb jelenséget övezi.

Villamosbaleset Miskolcon? Ja, a szokásos

Forrás: Facebook

Villamosbaleset, ezúttal a Barosson

Csütörtökön, ha hinni lehet a facebookos információknak (és ezúttal, konkrét fénykép láttán, nincs okunk kételkedni) a Baross Gábor és Tüzér utcák találkozásánál sikerült két szerencsétlen járműnek is „találkoznia”. Az egyik áldozat ezúttal is az MVK Zrt. által működtetett közösségi közlekedési szolgáltatás egyik elektromos meghajtású szereplője volt; a másik értelemszerűen valamilyen arra járó személygépkocsi. A baleset pontos körülményeiről egyelőre nem váltak ismertté adatok (komolyabb sérülésről vagy kárról nem lehetett hallani), ám ennyi is elég volt, hogy az internet népe rávesse magát a témára.