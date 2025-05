Egymás után KO-zzák a villamost Miskolcon, most kiderült, mi lehet a baj - videó!

Szinte minden héten, de előfordul, hogy akár heti több alkalommal is fordulnak elő villamosbalesetek Miskolcon. Már a közösségi médiában sem találkozni meglepődött kommentekkel egy villamos vs autós poszt alatt, ugyanis már gyakorlatilag megszokottá váltak az ilyen típusú balesetek.

Villamosbaleset Miskolcon

Forrás: FB

Mi lehet az oka, hogy ennyi villamosbaleset történik?

– Ennek több oka is lehet. Az egyik igazából maguknak az autóknak a fejlődése, hiszen az akusztika egyre nagyobb a belső térben, ezért egyre kevésbé lehet behallani a kívülről érkező zajokat, illetve a villamos is jóval csendesebb mint régen volt. Ezeken kívül az is közrejátszhat, hogy nem nagyon csillingel a villamos. Régen minden veszélyhelyzetben jelzett, de már valamiért nem minden helyzetben szokott, ez pedig megnehezíti a sofőrök dolgát – nyilatkozta Bencze Csaba, a Bencze Autósiskola tulajdonosa a boon.hu-nak.

A másik ami nagy problémája az autósoknak, hogy balra kanyarodásnál nem nagyon néznek a visszapillantóba, hátra, a villamos pedig a hosszabb féktávjából kifolyólag nem tud időben megállni amikor hirtelen bekanyarodnak elé

– tette hozzá.

Már dal is készült az állandó miskolci villamosbalesetről!

A szerzők abban bíznak, a daluk hatására esetleg jobban figyelnek az emberek. Így pedig esetleg kevesebb villamosbaleset történik Miskolcon. Rendszeresek a villamost érintő balesetek Miskolcon az autósok figyelmetlensége miatt. Már oldal is van, ahol a baleseteket, illetve a baleset nélküli napokat számolják és rengeteg mém, vers, vicces videó is született a jelenségről, vagyis a miskolci villamosbaleset kapcsán.