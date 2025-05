Előre szólunk! Vasárnapra olyan időjárás érkezik amiben nem lesz köszönet

Vasárnap gyakrabban megélénkül a felhőzet és jó eséllyel számíthatunk záporokra, zivatarokra főleg a délutáni órákban. A légmozgás is megerősödik és a zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Egy-két fokkal a hőmérséklet is visszaesik olyannyira, hogy hétfőre a jelen számítások szerint akár 20 fok alatti hőmérséklet is várható