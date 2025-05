Rejtélyes vérnyomok a Szent Anna templom mögött

A helyszínre kérdésére a legkönnyebb válaszolni. A Szent Anna templom mögött halad el a vologdai – tehát a belvárost és a Győri kaput a Vologda városrészen át összekötő – kerékpárút. Valamivel több mint egy évtizede készült el, a maga nemében talán a város legszerencsésebben kialakított és működő aszfaltcsíkjának nevezhető, nap mint nap sok százan, sok ezren használják két keréken. Szerencsés módon nem hivatalos folytatásának tekinthető az Andor–Görögszőlő utcák vonala, sőt, tovább akár egész Diósgyőrig viszonylag védett útvonalon közlekedhetnek itt, a település tengelyétől északra eső sávban a biciklizők. (Sőt, újabban az elektromos rolleresek is.) A kerékpárút a Shell-kút és a Thököly utca között közismert módon épp a Szent Anna templom mögött halad el: itt kerültek napfényre a titokzatos vérnyomok nemrégiben...

A templom mögötti vérnyomok talán egy arra kerékpározó, ott bukó fiataltól származnak

Forrás: Facebook

Vérnyomok, amiket nem tudni, ki hagyott maga után

Az egyik közösségi médiás szakirányú oldalon hagyta a felvetést a hétvégén valaki:

„Valakinek két nappal ezelőtt nem volt jó napja. Én nem is tudom, láttam-e valaha rendőrségi helyszínelés nyomait egy kerékpárúton, de most igen. És vérnyomokat is :( Tud esetleg valaki valamit arról, hogy milyen járművek találkoztak vagy mi okozta a balesetet? Elsősorban okulási célzattal kérdezem. A helyszín a Szent Anna templom mögötti kerékpárút.”

Hát, ennyit tudunk azóta is. Mi történt, megsérült-e (komolyabban) valaki? Milyen gyakran van arrafelé hasonló, sebesüléssel járó baleset? És valóban szükség volt rendőrre az esethez, netán mentőre is? Érdemi válaszok a Kerékpáros Miskolc Egyesület FB-oldalán egyelőre nem érkeztek a hozzászólóktól. A Boon.hu megpróbált érdeklődni magától a rendőrségtől – amint többet tudunk, megírjuk.

Bicaj a földön

Egy kommentelő hozzászólása ugyanakkor fényt látszik deríteni a múlt pénteki („két napja”), pontosabban a közlés szerint inkább már csütörtöki titokzatos esemény hátterére:

Csütörtök estefele egy fiút hallottam sírni ott, a bicaj a földön volt, de aztán simán saját lábon sétált el, talán tolta a biciklit.

A delikvensnek ezúton kívánunk jobbulást, és a jövőre nézve balesetmentes közlekedést!