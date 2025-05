Egy újabb kis szelet az ózdi kohászatból - képek, videó

Az elmúlt években több olyan tárgyi emlék és fejlesztés is megvalósult, amely Ózd kohászati múltjára emlékeztet, a régi időket idézi fel. Ide sorolhatjuk a gyári dudát, amely naponta több alkalommal is megszólal. A közterületekre a nehézipar működésekor használt gépszobrokat telepítettek, elkészült egy VR-szoba, ahol a darut és targoncát vezethet a látogató. Ugyancsak ebbe a körbe tartozik a Gyár úton megépített lézerkémény, amely modern köntösben idézi meg az egykoron Ózdon állt kilenc kohászati építményt. Most egy vászonképet helyeztek el.

Vászonkép díszíti az egykori ózdi kohászatot

Fotó: Marosréti Ervin

Ez a sor pedig most egy újabb látványos elemmel bővült. Az ötlet és a megvalósítás az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Körétől származik, amellyel igyekeztek tovább szépíteni a környéket.