Na most induljon gázolajért! A benzinesek viszont nem fognak örülni

Ahogyan eddig is, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A héten az egyik szemünk sír, a másik nevet, ugyanis habár a csökkenő tendencia részben folytatódik, de csak a gázolaj tekintetében. A benzineseknek most nincs jó hírünk…

Üzemanyagár-változás a héten

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó