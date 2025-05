Várjon még a tankolással! Nagyot esnek a héten az üzemanyagárak

Ahogyan eddig is, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A héten örömhírrel szolgálhatunk mind a benzinesek, mind a dízelesek számára, ugyanis mindkettő esetében jelentős árcsökkenést tapasztalhatunk majd a benzinkutakon.

Jelentősen csökkennek az üzemanyagárak

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó