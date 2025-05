Három órájuk volt, hogy számot adjanak történelem tudásukról. Érettségizőket kérdeztünk

Május 7-én szerdán dél körül a Földes Ferenc Gimnázium előtti tér megtelt beszélgető diákokkal. A középszintű történelem érettségire három órájuk volt és mint megtudtuk, Hunyadi Mátyás, az iszlám vallás és a kapitalizmus is szóba került a teszten, utána pedig jöhetett az esszéírás.

A történelem érettségi az eddigiek közül a legnehezebb volt. A képen Monos Máté a Földes Ferenc Gimnázium diákja.

A történelem érettségi jelentett kihívást a vizsgázóknak

Monos Máté speciális matematika tagozatra jár, de a történelmet is nagyon kedveli, ezért úgy érezte, hogy alaposan felkészült a vizsgára.

„Alapvetően a történelem az egyik kedvenc tantárgyam. Próbaérettségit is írtunk belőle, ami viszonylag jól sikerült. Egy picit ezért nehezebb volt most ez a megmérettetés, mint amire számítottam, nagyon sok forrás volt benne, amiből ki kellett bogarászni az információkat. Ez még alapvetően nem lett volna probléma, de sok esetben régies megfogalmazás volt, ami nehezítette a dolgunkat. Reménykedem benne, hogy azért jól sikerült. A nehézségi szintet illetően, a magyart, matekot és a történelmet összehasonlítva számomra most ez volt a legnehezebb” – fejtette ki kérdésünkre Máté, majd elmondta, hogy a jövő héten vár rá a biológia és kémia emelt szintű érettségi, amire egy kis pihenés után szeretne teljes gőzzel koncentrálni.

Dudás Dorka biológia-kémia tagozatos osztályba és négyes-ötös közé teszi a mai teljesítményét.

„Nekem az esszék okoztak egy kicsi nehézséget illetve néha a teszt részben számomra furcsán voltak megfogalmazva a kérdések. Összesen 180 percünk volt a 12 feladatból álló tesztre és egy rövid és egy hosszú esszére, nekem ezt sikerült kicsit kevesebb idő alatt teljesíteni. Személy szerint én inkább a teszteket gyakoroltam és a tudásomat próbáltam mélyíteni, az esszéírással nem készültem. A következő megmérettetésem az emelt szintű biológia érettségi lesz, erre fogok készülni holnaptól” – árulta el Dorka.

Pocsay Levente speciális matek osztályba jár jókedvűen és magabiztosan jött ki a megmérettetésről.

„Jól éreztem magam, hiszen úgy gondolom, hogy jól sikerült. A tesztben voltak érdekes feladatok, amelyek egy kicsit számomra megtévesztőek voltak. Az esszénél lehetett választani, hogy egy 1848-as szabadság előtti vagy utáni korszakból írjuk meg. A hosszú esszének 32-36 sornak kellett lennie, a rövid esszé pedig körülbelül ennek a felét várták el” – mesélte el kérdésünkre Levente.