Szúnyog terjeszti ezt a halálos betegséget!

Van három kutyusunk, mi évente hordjuk is őket szűrővizsgálatra, szerencsére eddig sosem volt gond. Szurit szoktak kapni szívférgesség ellen, de van nyakörv is. Május 10-én van a szívférgesség világnapja, ilyenkor szoktuk vinni oltásra is őket, mert ez alkalomból kedvezményt adnak rá