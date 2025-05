Szinte az enyészeté vált Borsod korábban híres strandja - képek, videó

2015 nyarán jött a hír, továbbra is zárva tart az akkori kazincbarcikai strandfürdő. Ez viszont az idők során így is maradt, többet nem nyitott ki újra. Azonban nemcsak a fürdőt, de a körülötte lévő vendéglátó egységeket is bezárásra ítélték.

Megdöbbentő állapotok. Szinte a földdé vált egyenlővé a korábbi kazincbarcikai strandfürdő medencéje.

Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában

Elhagyatott strandfürdő megdöbbentő állapotban

Ugyan Kazincbarcika nem marad strandfürdő nélkül, de a néhai, sokak által kedvelt fürdőhely ma már szinte úgy néz ki, mintha sose lett volna nyitva. 20-30 éve zárva tartó épületek szoktak hasonló állapotba kerülni, már ha az Urbex Hungary által közzétett felvételekkel hasonlítjuk össze. 2014-ben jelentették be, hogy egy időre bezár a strand, mert a közműszolgáltatási ellenőrzések során kiderült, nincs a szabályozásoknak megfelelő állapotban a fürdő. Az elavultságára 15 millió forint állt rendelkezésre, azonban 80 millió forintba került volna a korszerűsítése - olvasható a pannonhirnok.hu cikkében. Az idő múlásával a strand zárva maradt, és egyre nagyobb romlásnak indult.

Elbontották a fürdőt, ennyi maradt belőle

„Mivel beköszöntött a jó idő és kezdődik a standszezon, a mai képes posztunkben egy elhagyatott strandon barangolunk, amit azóta már elbontottak.

Egykor pezsgő élet és vidám zsivaj töltötte meg ezt a strandfürdőt, mára azonban csak emlékek maradtak utána. A hely, ahol generációk hűsöltek a nyári forróságban, most már eltűnt, de a története örökre velünk marad. Nézzük meg együtt, hogyan változik a világ körülöttünk – és őrizzük meg a múlt szépségét e képkockákban” - tette közzé az Urbex Hungary facebook oldalukon.