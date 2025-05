Sajtófotó díjat nyert kollégánk

A MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett 43. Magyar Sajtófotó Pályázatra 282 fotográfus, 2566 pályaművel jelentkezett, a beküldött képek száma 7438 volt. A pályázatra 2024-ben készített fotókkal lehetett versenybe szállni, néhány sorozat-kategória kivételével, ahol a hosszú távon készült munkák közt néhány régebbi fényképet is elfogadott a zsűri.

A Sajtófotó pályázat egyik díjazottja kollégánk, Vajda János A legkisebb szavazókör című fotója.

Fotó: Vajda János

A Sajtófotó Pályázat pályaműveit nemzetközi zsűri bírálta

A beküldött munkákat nemzetközi zsűri bírálta el 2025 elején, az online előválogatás után pedig Budapesten, a Capa Központban választották ki a győzteseket, akik ünnepélyes keretek között, a kiállítás megnyitóján vehették át a díjakat. A 43. Magyar Sajtófotó Pályázat legjobb alkotásait Szarka Klára, Adrian Evans, Petr Mlch, Radu Sigheti, és Szlukovényi Tamás választották ki.

Kollégánk, Vajda János A legkisebb szavazókör című munkáját is díjazták. A fotó a társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia kategóriában érdemelte ki a harmadik helyet. A fénykép a 2024-es önkormányzati választásokon készült, az ország legkisebb szavazókörében, Debrétén.

Bárki megnézheti a fotókat

A nyertes fotókból és a döntős pályázatokból rendezett kiállítás augusztus 31-ig lesz megtekinthető a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, valamint a díjnyertes képekből és a nyertes sorozatok válogatott képeiből csütörtökön Pécsen is nyílik majd egy szabadtéri kiállítás. Bánkuti András, a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztályának elnöke elmondta, hogy a pályázat honlapján az összes képet meg lehet tekinteni, valamint 2009-től fotósokra és témákra is lehet keresni. A kiállításban újítás, hogy a döntős sorozatok mellett egy QR-kódot is elhelyeztek, amelynek segítségével a sorozat összes képe megtekinthető.

A mesterséges intelligencia elterjedésével komoly kihívás előtt áll a fotós szakma is, de ez a válogatás is bizonyítja, hogy az MI nem tudja megverni a természetes intelligenciát

- fogalmazott Szlukovényi Tamás, a zsűri elnöke az alkotók méltatásakor.