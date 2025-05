Robbanás történt az erőműben, radioaktív szennyeződés került a levegőbe

Vannak még, akik emlékeznek

Nem igazán vannak élénk emlékeim, mert kilenc éves voltam akkor. Arra emlékszem, hogy mondták a rádióban, hogy a zöldségeket nagyon alaposan meg kell mosni. Valami olyasmi is rémlik, hogy eleinte igazából el is akarták ezt titkolni, hogy mi történt, aztán valahogy (már nem tudom hogy) kiderült mégis

– idézte fel halvány emlékeit Dóczy János, miskolci lakos.

Elég rég volt már, kevés emlékem van, de azt tudom, hogy akkoriban nagyon sokan megbetegedtek, főleg gyerekek. Gondolom, hogy a levegő szennyezettségétől is, meg lehet, hogy olyan zöldségeket ettek, amiket nem lett volna már szabad

– mondta Székely Krisztina.

Általános iskolás voltam, 10 éves. Emlékszem, hogy anyukámék a zöldséget, gyümölcsöt nagyon alaposan megmosták. Az osztálytársaimmal viccelődtünk is a történteken, mert annyira kevés információ jutott el hozzánk, hogy komolyan sem vettük gyerekként. Valami olyasmi mintha még rémlene, hogy jódtablettát is szedettek velünk, de ebben már nem vagyok biztos.

– mesélte Tóth Anikó.

Pont érettségi előtt álltunk, amikor hallottuk a hírt, hogy Csernobilban robbanás volt. Fizika órán átbeszéltük, hogy most hogyan fedik majd le az erőművet, ugyanakkor az ebédnél friss salátával kínáltak minket, miközben azt nem lett volna szabad megenni, de erről senki nem szólt

– mondta Molnár Gergő.

A katasztrófa miatt az erőmű 30 kilométeres körzetében a teljes lakosságot evakuálták, köztük Pripjaty lakóit is. Az atomerőmű körül ezt a 30 kilométeres, Fehéroroszországba is átnyúló, nyugati irányba viszont 60 kilométerre is kiterjedő területet tiltott övezetté minősítették.