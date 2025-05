Brüsszeli rejtély: Európára nincs pénz, hogyan lehet, hogy Ukrajnára van?

Továbbra is szenved az európai gazdaság. Az elmúlt napokban számos országban megjelentek a friss GDP-adatok, melyek finoman szólva sem adnak okot optimizmusra. Elmaradt a várt erőteljes évkezdet a magyar gazdaságban, a KSH adatai szerint 2025 első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a kiigazított adatok szerint pedig 0,4 százalékkal csökkent a GDP. A tavalyi negyedik negyedévhez képest a kibocsátás 0,2 százalékkal mérséklődött - írja a vg.hu. Ez arra is visszavezethető, hogy a magyar gazdaságra jelentős hatást gyakorló német is akadozik. A GDP-jük 0,2 százalékkal csökkent az első negyedévben éves alapon a Destatis adatai alapján, és ez már a hetedik egymást követő visszaesés. Vagyis egyértelmű a recesszió, nem véletlen tehát, hogy a Németország felől érkező kereslet csökkent a magyar termékek iránt is, ráadásul Ausztria is hasonló problémákkal szembesül.

A recesszió az EU több tagállamában is nehézségeket okoz

Fotó: Shutterstock

A német gazdaság visszaesése nemcsak a magyar adatra van rossz hatással, hanem az Európai Unióéra is. Habár az euróövezet egészében 1,2 százalékos GDP-növekedést mértek, ez mégsem annyira örömteli hír. Egyrészt ugyanakkora ez a szám, mint 2024 utolsó negyedévében, másrészt jócskán elmarad az Amerikai Egyesült Államok és Kína növekedési ütemétől.

Messze még a recesszió vége

Azonban nem látszik arra vonatkozó szándék, hogy a nagy európai szereplők a gazdaságélénkítő lépésekre koncentrálnának. Németországban a választások után mostanában fog felállni, és május első hetében hivatalba lépni a Friedrich Merz vezette új kormány, amelynek belpolitikai és gazdasági kihívásokkal egyaránt szembe kell néznie.

Lesz honnan feljebb lépni, a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ugyanis a most leköszönő kormány tevékenyen hozzájárult ahhoz, hogy Európa legfejlettebb gazdasága elveszítse befolyását, és alulmaradjon a kínai autógyártókkal folytatott ádáz csatában.

Az Európai Unióban ugyan papíron van szándék a gazdasági helyzet javítására, a szeptemberben publikált Draghi-jelentés az ékes bizonyítéka ennek, az EU versenyképességének javítása azonban lassú folyamat, sőt, mintha el sem kezdődött volna. Hozz lehet tenni, hogy ezt most nem könnyíti meg az sem, hogy Donald Trump vámháborúja az európai gazdaságban is növeli a bizonytalansági faktort.