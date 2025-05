Fontos dolog változik a szentmisék menetében az új pápa megválasztásával: miskolci plébánost kérdeztünk

XIV. Leó pápa megválasztása különleges érzéssel töltötte, tölti el Juhász Ferencet. Amikor csütörtökön meghallotta, hogy felszállt a fehér füst, elmondhatatlan örömöt érzett. Azonnal indult is a Mindszenti templomba, ahol gyülekeztek az atyákkal és a harangokat is rögtön megkongatták, ahogy az ilyenkor elvárt és szokás. Juhász Ferenc bevallotta, hogy magával ragadta és sodorta az esemény. Nem számított arra, hogy Robert Francis Prevost bíborost választják meg új vezetőnek, de nem is találgatott előtte.

Juhász Ferenc plébános katarzist érzett XIV. Leó pápa láttán.

Fotó: Mindszenti Plébánia

Amint kilépett az erkélyre a Szentatya, egyből éreztem, hogy egy nagyszerű ember. Katartikus élménynek mondanám, hogy végre megszűnt az a nyomasztó érzés, amit Ferenc pápa halála és a vezetőnélküliség időszaka jellemzett

– fogalmazott a Mindszenti plébános.