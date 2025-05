Stég és szökőkút fogadja a látogatókat Ózdon - képek, videó

Ózd: Sok mindent, gyorsan

- Sok mindennel elkészültünk a hosszú hétvégére - fogalmazott érdeklődésünkre Janiczak Dávid, polgármester. - A tó partján kihelyeztük a pihenő padokat és a kukákat. Áram alá helyeztük a szökőkutat ami sötétben világít is, elindult a parkosítás, befejeződött az aszfaltozás, hogy a hosszú hétvégén mindenki teljes pompájában csodálhassa a tó környékén megvalósult fejlesztéseket. Bízom benne, hogy minél többen ellátogatnak majd a helyszínre, mert tudom, hogy az ózdiak számára fontos helyszín a Csónakázó tó és annak a környéke.

Janiczak Dávid köszönetet mondott a Városüzemeltetésnek, a TinetPro Kft-nek és Elek Róbertnek azért, hogy két nap alatt minden a helyére került a tó körül.

A területen egyébként az elmúlt időszakban több újítás is történt. A stadionban kialakítottak egy rekortán futópályát és megépítettek egy multifunkciós sportpályát is. Az önkormányzat a tervek szerint a közeljövőben az Ifjúsági Parkban bővíti és modernizálja a kisgyermekes családok által ugyancsak kedvelt játszóteret is.

További videós tartalmainkat megtekintheted YouTube csatornánkon!