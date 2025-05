Ónodi vásár: Kolosszális állatok, óriási tömeg és pöttöm kiskacsák – fotók, videó!

Mint minden hónap első csütörtökén, május 8-án is megrendezésre került a messze földön (is) híres ónodi vásár. Ellátogattunk a pezsgő vásári forgatag minden szegletébe, ami ez alkalommal is lelkes tömegeket csalt ki a kellemes tavaszi napsütésre.

Ónodi vásár: minden, mi szem, s szájnak ingere.

Fotó: Tóth Gyula

A frissen sülő lángos illatát selymesen tovalengő szellőbe burkolózott Vásár téren gyakorlatilag minden megtalálható amire a kor emberének szüksége lehet – a bébi kacsáktól egészen a kiszuperált vadászpuskáig – vagy nincs, de azért miután meglátta azért leküzdhetetlen vágyat érez arra, hogy alkudozni kezdjen rá.