Egy beruházás, ami nem zárt ajtók mögött születik – nyíltan kommunikálnak az oldószer-regeneráló üzemről

A hulladék potenciális alapanyag

A bemutatót Klement Tibor, a leendő üzem ügyvezetője tartotta, aki játékos hasonlattal érzékeltette a résztvevőknek, mennyire hajlamosak vagyunk a részletek felett elsiklani.

Ha az óránkra nézünk, azt, hogy hány óra van, mindenki meg tudja mondani. De az óra számlapját már nem biztos, hogy pontosan le tudnánk írni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a részleteket figyelmen kívül hagyjuk, ezért kérem, hogy nyitott gondolatokkal hallgassanak végig.

Miután hangsúlyozta, hogy a hulladék napjainkban potenciális alapanyag, részletesen ismertette a technológiát, melyet a gyárban terveznek alkalmazni.

A regeneráló üzem technológiája vákuumdesztilláción alapul. Ez egy biztonságos, hőtermeléstől és nyomásfokozódástól mentes, zárt rendszerű eljárás, amely hasonlít a cefre lepárlásához. A szennyezett NMP nem érintkezik a külvilággal, minden folyamat csővezetéken történik, így sem szerves vegyület, sem szaghatás nem kerülhet a levegőbe. Minden szigorúan ellenőrzött. Például ha a szennyvíz nem megfelelő, akkor az anyag nem kerül vissza a rendszerbe, hanem az égetőbe jut, ugyanúgy, mint a szilárd hulladék.

Mit kell tudni az NMP-ről?

Klement Tibor beszélt arról is, hogy az NMP egy széles körben alkalmazott szerves oldószer, amelyet az akkumulátorgyártáson túl többek között a gyógyszer-, élelmiszer- és mezőgazdasági ipar is használ. A gyógyszeripar például vivőanyagként alkalmazza, amely képes hatóanyagokat eljuttatni olyan szövetekhez is, amelyek más anyaggal nem érhetők el, például reumás, daganatos vagy hormonkezeléseknél. A leendő ügyvezető a szóban forgó oldószer veszélyeit sem titkolta. Az NMP – ahogyan több más, a mindennapjainkban használt oldószer – nem veszélytelen.

Tisztelni kell az anyagot, de nem félni tőle. Az a fontos, hogy ismerjük és helyesen használjuk.

Hangsúlyozta, hogy számos, ennél veszélyesebb oldószert – például a toluolt – évtizedek óta használjuk a mindennapi életben, gyakran kevésbé ellenőrzött körülmények között.

Mi az a toloul? Többek között a Technokol, gyerekkorunk iskolai ragasztójának oldószere. Igen, amit szerettünk szagolgatni!

A gyár barnamezős területen épülne

A létesítmény két kilométerre épülne a legközelebbi lakott területtől, és kizárólag barna mezős területen, vagyis olyan területen, ahol egykor ipari tevékenységet folytattak és jelenleg kihasználatlanul áll. A biztonság érdekében a cég olyan vállalást tett, hogy szennyezett anyagokat csővezetéken juttatják el az égetőbe. Ez azzal a hátránnyal járhat a cég részére, hogy ha az égető technikai okok miatt leáll, az üzem működése is leáll. A tervezett kapacitás 50 ezer tonna évente, amelyből 45 ezer tonna visszanyert, értékes anyagként kerül vissza az ipari körforgásba. A szállítás részben vasúton, részben közúton történik majd, a kamionforgalom napi 10-12 járművet jelent.