Brókertábor, dróntábor vagy tőzsdecápa tábor a nyári szünetben? – létezik ilyen és még foglalható

Az ilyen jellegű nyári táborok iránt a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál adatai szerint évről évre növekszik a szülők és a gyerekek érdeklődése.

A nyári táborok felhőtlen szórakozást nyújtanak a gyerekeknek

Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője kérdésünkre elmondta, hogy a szemfülesebb szülők már februárban lefoglalják az áhított tábort, mert ilyenkor akár olcsóbban is hozzájuthatnak. Azok sincsenek azonban még elkésve, akik most kapnak észbe, hiszen bőséges a kínálat országszerte: a klasszikus táborok mellett megjelentek az extrémek is.

Nyári táborok extrém tematikával

„A nyári gyerektáborok palettája dinamikusan bővül, és ma már rengeteg olyan tábor közül is választhatunk, amelyek az élményszerzésen túl konkrét ismereteket is nyújtanak – akár a pénzügyekről, a robotikáról vagy az informatikáról. Ez nemcsak szórakoztató, de hasznos is a gyerekek jövője szempontjából” – mondta el Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője. A portál több száz tematikus táborlehetőséget gyűjt össze évről évre, így pontos képet tud nyújtani a trendek alakulásáról.

Megtanulhatják a pénzügyi világ és a szoftverfejlesztés alapjait

A brókerek és tőzsdecápák tábora például játékos formában vezeti be a gyerekeket a gazdaság és a pénzügyi világ alapjaiba, a robotikatáborban pedig saját szerkezeteket építenek, amelyek képes reagálni az utasításokra. A játékszoftver-fejlesztő szekcióban programozási alapismereteket sajátítanak el a résztvevők, a dróntáborban pedig önállóan megkonstruált és összeállított eszközöket reptetnek a szabadban.

A gyerekek kívánságait teljesítik

A táborok tematikáját gyakran maguk a gyerekek inspirálják. Ilyen ötletből született a kívánságtábor is, ahol a gyerekek naponta többféle tevékenységből választhatnak – a sárkányhajózástól a lézercsatán át a gasztronómiai kalandokig.

„A célunk, hogy minden gyerek találjon olyan elfoglaltságot, ami igazán neki való – és közben felejthetetlen élményekkel térjen haza” – foglalta össze Tóth Béla.

Igazi kuriózumok is vannak

A különleges tematikájú táborok között a Táborfigyelőn keresztül elérhető például dzsungelkörülmények között zajló katonai túlélőtábor, mesterségesintelligencia-tábor, TikTok-tábor, de quad- és e-rolleres kalandtábor is. A különlegességek sorát gazdagítja a Juventus olasz labdarúgócsapat hazai nyári tábora is, amely kiemelkedően népszerű a sportkedvelő gyerekek körében.