„Nekem el kellene mennem egy emberi életet megmenteni!”

A sikeres mentések erőt adnak a folytatáshoz

Golej Szabolcs számára az egyik legmeghatóbb mentés egy idős bácsi esete volt, aki demenciával küzdött, és elindult egykori szőlőskertje felé, amit már évekkel korábban eladtak. A semmi közepén találtak rá, átázva, átfagyva, mezítláb. A mentőcsapat tagjai a helyszínen saját kabátjaikkal melegítették, amíg megérkezett a segítség.

Nem tudott egy szót sem mondani, annyira átfagyott. De élt.

A sikeres mentéseken túl szó esett vicces pillanatokról is, vagy arról, hogy milyen pszichés megterhelésnek vannak kitéve az önkéntesek, mert sajnos nem minden keresés ér pozitív véget.

Amikor egy kétségbeesett családnak visszaadhatjuk a szerettét az mindent megér. Egy eltűnt személy megtalálása még akkor is megkönnyebbülés a családnak, ha már nem él, hiszen megadhatják neki a végtisztességet.

Ott vannak, ha szükség van rájuk

A Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat egyesületi formában működik, önkéntesei nem kapnak fizetést. A támogatás ritka, pedig az általuk végzett munka pótolhatatlan. Ahogyan arról a boon.hu is beszámolt, május 20-ig az adóbevallás mellett rendelkezhetünk személyi jövedelemadónk 1 százalékáról is, mellyel akár a Neptun Búvárklub és Mentőcsapat munkáját is támogathatjuk, úgy, hogy az nekünk nem kerül semmibe.

Nagyon sokat áldozunk, de ez egy hivatás. Emberi életekről van szó, aminél nincs értékesebb.

Hogyan lesz valaki búvár, és hogyan lehet bárki a Neptun önkéntese? Mivel kapcsolatban hangzott el a címben szereplő mondat? Hallgassa meg a boon.hu podcastját!