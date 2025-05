Rendőrök, mentők, tűzoltók, kommandósok és fegyveresek egy helyen Miskolcon!

A Miskolci Rendvédelmi Technikum ad otthont az idei Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kéklámpások Napja programsorozatnak. Látványos akciók és interaktív élmények várnak mindenkit 2025. május 8-án 9:00 órától egészen kora délutánig a Szentpéteri kapu 78. szám alatt található intézményben.

Miskolci program nem csak miskolciaknak Fotó: MW

Az élmény- és interaktív programok között találunk rendőrmotoros ügyességi és kommandós bemutatót, lovasrendőr bevetést és kutyás akciókat is. A látványos események között helyet kapott a baleseti mentés szimulálása is, összehangolt rendőr, mentő és tűzoltó munkával. A gyerekeket külön érdekesség is várja egy Tűzoltó Habparty formájában.