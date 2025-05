Veterán autócsodák szívet dobogtató történeteivel is megismerkedhettünk a Miskolci Régiségvásáron + fotók, videó

A Miskolci Régiségvásár egyik legkedveltebb programját a Szent István téren tartották.

A Miskolci Régiségvásár keretében kiállított 1979-es veterán gépjármű.

Fotó: Galambos Eszter

Adamovics Erik, a Classic Motorsport Club elnöke kérdésünkre elmondta, hogy a Miskolci Régiségvásáron két alkalommal találkozhatnak velük az érdeklődők, tavasszal és ősszel.

„A veterán autózás, úgy gondoljuk, hogy jól beleillik a régiségvásár tematikájába. Ez egy kiállítás tulajdonképpen ami egy felvonulással egészítünk ki amikor is egészen a Centrum áruházig levonulunk” – mondta el kérdésünkre az elnök, majd hozzátette, hogy jelenleg harminc autó van kiállítva, ezek között több különleges járműre is lelhet az idelátogató. Azt is megtudhattuk, hogy ezeket a veterán járműveket Miskolc és vonzáskörzetéből hozzák a kiállítók. A klub életét követni lehet a social médiában, ahol hírt adnak a rendezvényeikről.