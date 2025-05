Régiségvásárral zárult a hosszú hétvége: tömeg, nyári meleg és felhőtlen hangulat jellemezte - fotók, videók

Aki nyolc óra körül látogatott ki a Miskolci Régiségvásárra, még csak pár nézelődővel találkozhatott, de délben szinte már alig lehetett mozdulni Miskolc sétálóutcáján.

A Miskolci Régiségvásár nyári melegben zajlott.

Fotó: Galambos Eszter

A tömeg mellett az időjárásra sem lehetett panasz, hiszen 30 fokot mutatott a villamosmegállóban lévő hőmérő.

A Miskolci Régiségvásár a gyűjtők egyik kedvenc helye

Imre régi pénzeket árul és bélyegeket, ezeket a régiségeket általában a gyűjtők keresik. Vannak visszatérő vevői, akár külföldről is, akik keresik-kutatják a különlegességeket, és ha ilyet találnak akár több millió forintot is hajlandóak kifizetni érte. Olyanok is akadnak, akik befektetési céllal vásárolják az értékesebb pénzérméket.

A pénzérmék értéke nagyon változó lehet.

Fotó: Galambos Eszter

„Én személy szerint tizenöt éve vettem két millióért az 1906-os öt koronást, úgy hogy megröntgenezve, tehát tudni róla hogy eredeti. Érdemes venni egy pénzlexikont, azt áttanulmányozni, és akkor tudni fogjuk, hogy mi az, amiből keveset adtak ki és igazi értékes ritkaság” – ad tanácsot a numizmatikai szakember.

1870-ből származó ritkaságot is találtunk

Kicsit tovább sétálva budai hagyatékokat árul László.

Ezek a budai hagyatékból származó régiségek még nem találtak gazdára.

Fotó: Galambos Eszter

Igényes porcelánok és különböző méretű órák fekszenek a földön egymás mellett. Az árustól megtudjuk, hogy a két hatalmas, patinás óra 1870-ben készült. A nagyobb 550 ezer forint, a kisebb pedig 450 ezer forint. Látható, hogy jövet-menet sok az érdeklődő az értékes tárgyakra, de az áruk miatt még nem találtak gazdára.

A gyermekjátékok is nagyon népszerűek

A főutcán sétálva látható, hogy sokan a legkisebb vásárlókat és azok szüleit megcélozva régi vagy megunt játékaikat, könyveiket árulják. Réka és 14 éves lánya, Kéra is kitelepedtek.

A gyermekek számára is tudunk vásárolni.

Fotó: Galambos Eszter

Kéra kérdésünkre elmondja, hogy édesanyjával úgy döntöttek, hogy kiválogatják a feleslegessé vált holmikat, hiszen ezek még másnak örömet okozhatnak, neki pedig már nem szükségesek.

„A célom, hogy egy kis zsebpénzre gyűjtsek és abból egy új telefont vegyek. Először mi is csak nézelődni és vásárolni jöttünk ki a régiségvásárba, de tavaly augusztus óta már árusként is jelen vagyunk” – mondta el kérdésünkre a lány.