Ötvös Csöpi és az Üvegtigris kultikus autóit is megvásárolhatták a szerencsések Miskolcon - képek, videó

A Tudomány és Technika Házában létrejött börze minden bizonnyal folytatódik, mert az kétségtelen, hogy érdeklődő akadt bőven. A kavalkádban szinte egy tűt sem lehetett leejteni és különösen jó volt látni, hogy apa a fiával, nagyszülők az unokával dominálták a helyszínt a néhány évesektől egészen a kamaszokig.

A retro életérzés az autómodellekre is hatással van

A nosztalgia járgányok különösen keresettek és szerencsére a gyűjtőknek volt miből válogatniuk. A régebbi modellekből nem csak a személyautók vonzották az érdeklődést, a motorok, kamionok és versenyautók is közkedvelt célpontjai voltak a vásárlóknak. Még az egykori MALÉV transzfer busza is a kiállított és megvásárolható modellek között volt.

A beltéri kiállítók mellett a Tudomány és Technika Háza előtti beton placcon a távirányítással működtethető autócsodák is fontos részei voltak a börzének, ahol aki akarta, ki is próbálhatta azokat. Akik előre gondolkodnak, ezen a börzén könnyen szert tehettek az év karácsonyi ajándékára is!

