„Miskolc és Debrecen nem utálják egymást”: bár előbbit nagy trauma érte a polgármester szerint

A Miskolci Egyetem mellett a debreceni is sarokpontja a fejlődésnek

Debrecen polgármestere szerint speciális régiója vagyunk az országnak, főként ha a rendszerváltás utáni évek leszállóágát nézzük gazdaságilag. Dr. Papp László eltökélt abban, hogy a fejlesztés kulcsa a térségi gondolkodásban rejlik. Személyesen is fontosnak tartja azt, hogy a fiatalokat itt tartsák a régióban és nem szabad tudomásul venni, hogy itt tanulnak a diákok egy ideig, majd elmennek Budapestre, vagy Nyugat-Magyarországra, esetleg külföldre karriert építeni. A fejlesztések és változások elősegítésére a nagyváros előrukkolt először a Főnix programmal, majd a Debrecen 2030 stratégiát is megalkották. Ezekben a részletesen, precízen kidolgozott tervezetekben minden szervezet, minden érintett egy irányba mozog: a kamarák, a szakképzési centrumok, az önkormányzatok és természetesen az egyetem is.

A polgármester szerint trauma érte Miskolcot

Tóth-Szántai József egy meglepő mondattal indította gondolatait – Miskolcnak van egy nagy traumája – kezdte mondandóját a polgármester, majd úgy folytatta, hogy az ország második legnagyobb városa kitüntető helyről visszaszorult a harmadik helyre. A kohászat megszűnésével a nagyváros lakossága 220 ezerről 147 ezerre csökkent az évek alatt, amire szerinte feltétlenül megoldást kell kínálni. Miskolc polgármestere megemlítette, hogy nagy beruházások zajlanak nem csak Debrecenben, hanem Kassán is. „Mi éppen a kettő között vagyunk, tehát ebben kell Miskolcnak pozicionálnia magát és ennek érdekében szót kell tudni érteni egymással ebben a régióban”- fogalmazott a városvezető. Dr. Szilvássy Zoltán rektor ezen a gondolatmeneten haladt tovább, amikor azt mondta: "Miskolc és Debrecen nem utálják egymást”. Úgy véli, hogy jelenleg az oktatásban és a kutatásban is harmonizáció van az ipari szereplőkkel. Dr. Horváth Zita hozzáfűzte, hogy a szűkebb és tágabb munkaerőpiac folyamatos monitorozás az, ami az egyetemek munkatársait segíti abban, hogy folyamatosan aktualizálják, vagy éppen meghatározzák a piacképes tudás átadásának módszerét, hogy fejlesszék képzéseiket. Emellett széles kapcsolati szférával rendelkeznek intézményi szinten és úgy véli, hogy a jelenlegi nyolc kar a Miskolci Egyetemen szinte teljesen lefedi a tudományi területek nagy részét.

