Új képzést indít a Miskolci Egyetem + fotók, videó

A Miskolci Egyetem idén bővíti jogi képzési palettáját, hiszen áldozatsegítő szakjogász szakirányú továbbképzést indít.

Dr. Szilágyi Roland, a Miskolci Egyetem rektorhelyettese köszönti a jelenlévőket.

Fotó: Vajda János

A Igazságügyi Minisztérium szakmai együttműködésével megvalósuló kurzus az országos lefedettségű áldozatsegítő hálózat szakember-utánpótlását segíti majd.

A Miskolci Egyetem által képzett szakemberek kulcsfontosságúak lesznek a rendszerben

Dr. Szilágyi Roland, a Miskolci Egyetem rektorhelyettese köszöntő beszédében kitért arra, hogy az egyetem mindig is arra törekedett, hogy ne csak elméletben legyen magas színvonalú, hanem gyakorlatban is adjon választ a kor társadalmi kihívásaira. Ez a most induló képzés egy olyan program, ami a tudás átadásán túl, hozzájárul az empátia, az elkötelezettség és a társadalmi felelősség értékeinek megerősítéséhez.

„Az elmúlt években hazánkban teljesen megalapozottan kapott egyre nagyobb hangsúlyt az áldozatok védelme a támogatás rendszerszintű biztosítása. Kulcsfontosságú az, hogy a megfelelő szakemberek rendelkezésre álljanak, olyan szakemberek, akik nemcsak a jog eszközeiben és útvesztőiben jártasak, hanem képesek komplexen, érzékenyen, ugyanakkor hatékonyan segíteni. Az új szakirányú továbbképzés pontosan ezt a célt szolgálja” – hangsúlyozta a rektorhelyettes.

Az egyetem az áldozatsegítés tudásbázisa lehet

Dr. Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes beszédében köszönetet mondott a Miskolci Egyetemnek, hogy felkarolta ezt a kezdeményezést és az áldozatsegítés magyarországi tudásközpontja és motorja lett.

Dr. Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes is felszólalt.

Fotó: Vajda János

„Mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen a Miskolci Egyetem ezzel a lépéssel egy olyan tudásbázisa lesz az áldozatsegítésnek, amire később az egész hivatás épülni tud, sőt a szakma fejlesztésének is központja lehet. Az áldozatsegítés egyszerre hivatás és szakma is, melynek a szakmai alapjait még jobban meg lehet erősíteni. A Miskolci Egyetemmel 2024-ben aláírt megállapodást, ezért most továbbfejlesztjük és bővítjük, ezzel még egy szintet lép az áldozatsegítő képzés” – emelte ki a miniszterhelyettes.