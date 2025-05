Mentőkutyák bemutatója kápráztatta el a közönséget Miskolcon - képek, videó

A miskolci rendezvényt könyvbemutató is színesítette

B. Mester Éva pedagógus-költő egy különleges kötetet mutatott be, aminek a segítségével a kicsik játékos módon tanulhatnak a különböző mesterségekről, szakmákról. Olyan szakmákról is, amik még nem is léteznek. A Miben legyek én a legjobb címet viselő gyermekverskötet a libapásztortól kezdve a bankáron keresztül a naplopóig sok foglalkozást említ, amivel olyan ismeretanyagot ad a legkisebbeknek, amik remélhetőleg segítik majd a későbbi pályaorientációt.