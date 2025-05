Ismét a helyén a Miskolc felirat, sőt! (fotók)

Még novemberben távolították el a Szent István téren található Miskolc felirat betűit, melyek az idő múlásával erősen megkoptak. Tóth-Szántai József polgármester akkor közösségi oldalán jelentette be, hogy a felirat megújul.

Díszkivilágítást is kaptak a Miskolc felirat betűi, melyet pénteken szereltek a helyére.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Március 10-én rendkívüli közgyűlésen döntött Miskolc vezetése a legújabb fejlesztésekről, melyeknek kiemelt célja, hogy Miskolc egy zöldebb, élhetőbb, fenntarthatóbb jövő felé lépjen, fogalmazott a közgyűlésen a polgármester.

Miskolc felirat, már kivilágítva!

Néhány napja már megmutattuk, hogy a tervezett felújítási munkálatok a végükhöz közelednek és a felirat még soha nem volt ilyen szép. Akkor azt írtuk: a megújult betűk hamarosan a helyükre kerülnek.

Ez pénteken meg is történt, és a szép, fehér felirat ismét a helyén áll már, sőt! Újdonság, hogy díszkivilágítást is kapott, amelyet pénteken szereltek be, így estétől már bárki megcsodálhatja!