Megindító, amit Miskolc jelenlegi és volt polgármestere együtt tett: és ez csak a kezdet!

A XXXV. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál részeként a Fényi Gyula téren található Isten Ige-Jezsuita templomban tartják a nyitóhangversenyt, Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater című zeneműjével. A helyszínen Matiscsák Éva, Miskolc MJV alpolgármestere mondja el ünnepi köszöntő beszédét. A különleges est karmestere az olaszországi Ezio Spinoccia.

Avasi Borangolás mindenfelé a város szívében

Miskolc Város Napja ünnepléséhez társrendezvények is csatlakoztak, így például a csütörtöktől vasárnapig tartó 13. Avasi Borangolás. A pénteki programok között is számos kulináris és zenei program szerepel. A Kilátó Nagyszínpadon így fellép a Folk on 45 és a Kerekes Band is, de a város különböző pontjain zajló események között helyet kapnak olyan fellépők is, mint a:

Classic Brass Band

Dallor’s

Hot Club Miskolc

Ildi Rider

Latin Projekt

Szigeti Juli Zenekar, vagy a

Tolnai Szilveszter banda

csak hogy néhány nevet említsünk.