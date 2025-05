Lehoczky és Lehoczki együtt mentettek életeket (fotó)

Itt a tavasz, a fészkekből pedig potyognak a kis fiókák. Nem volt ez mádként Lehoczki Lászlónál sem, aki azonnal hívta a mályi madármentőket. A 2024-es év embere, Lehoczky Krisztián pedig azonnal útnak indult.

A mályi madármentő Lehoczky és a kutyás életmentő Lehoczki közös akcióban

Forrás: Facebook/Mályi Madármentő Állomás

Szombaton érkezett a hívás Lehoczki Laci barátomtól, hogy a házuknál kis cinegék estek ki a fészekből ahová már nem tudtuk őket visszatenni. Laci még a komoly műtétje utáni gyógyulásban is ment. Most épp nem embereket, hanem kis mini cinegéket. Kezével melengette őket, amíg oda nem értünk. Kicsit beszélgettünk, és hoztuk haza a ciniket, hogy minél hamarabb megfelelő ellátásban részesüljenek. Köszönjük szépen Lacinak és Beatrixnak, hogy megmentették a ciniket. Jó egészséget kívánunk Laci

– olvasható a bejegyzés a Mályi Madármentő Állomás közösségi oldalán. Lehoczki László a közelmúltban súlyos betegségen esett át, melyről a boon.hu is többször beszámolt. Az elmúlt időszak embert próbáló volt számára, de napról napra erősebb és tele van tervekkel. Azt is elárulta, hogy most milyen tervei vannak, folytatja a Mancsról szóló könyvet, készül a második rész.