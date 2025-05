Túl büdös a májusfa, beindult az üzengetés ebben a borsodi társasházban

Egy sátoraljaújhelyi facebook csoportban tették közzé az alábbi képet. A posztolót, és a kommentelőket is elszomorították a történtek.

Na, ezért is érdemes tartani a hagyomànyokat kicsiny városunkban!!!🤔

- írta hozzá a képhez a posztoló.

Nem tetszett egy borsodi társasház lakójának a májusfa állítás.

Kiakadtak a kommentelők a májusfa miatt frusztrált lakóra

Vegyél fel maszkot, te szerencsétlen !!

- akadt ki egy kommentelő.

Valószínű hogy “ ő” nem kapott “ Májusfát” és már nem bírja nézni ( irigység) hogy vannak még “ romantikus, szerelmes” emberek…🤔

- tette hozzá egy másik facebook felhasználó.

Ki tudja, még lehet igaza is van a kommentelő hölgynek, és irigységében írta ki a nem túl kedves üzenetet a lakó. Azt viszont tudjuk, hogy egy ötéves borsodi kislány biztosan nem volt irigy senki májusfájára sem, mert az ország legnagyobb májuskosarát kapta.

Évek óta elkészíti a rekorder méretű májuskosarat

A sajószentpéteri Szandi Virág- és Ajándékbolt tulajdonosa, Kakszi Alexandra nemcsak virágkötő, hanem májuskosár rekorder is. 2022-ben ő készítette Magyarország legnagyobb májuskosarát, és ez hivatalos magyar rekordként is be lett jegyezve. Az országban kevés helyen ismerik a szokást, de Borsodban még mindig népszerű. A májuskosár nem kopik ki a május elsejei hagyományok közül.

Az idei rekorder kosarat egy ötéves kislánynak készítettem, az apukája rendelte meg neki.

- nyilatkozta Alexandra.

